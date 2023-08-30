Суд признал экс-депутата из Ленинска-Кузнецкого виновным в коррупционном преступлении и приговорил его к сроку в колонии. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Следствию удалось доказать, что 64-летний бывший народный избранник из Ленинска-Кузнецкого виновен в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Как установили следствие и суд, в сентябре 2017 года обвиняемый, будучи депутатом Совета народных депутатов одного из округов города, помог директору одной из коммерческих организаций Ленинска-Кузнецкого договориться с сотрудниками полиции о передаче им взятки в размере 15 миллионов рублей через посредника. Средства предполагалось передать в обмен на то, чтобы правоохранители прекратили оперативные мероприятия в отношении фирмы, которая уклонялась от уплаты налогов. Экс-депутату за его участие предположительно полагалось вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Довести задуманное до конца не удалось — по данным следствия, посредник собирался похитить деньги, переданные ему вышеупомянутым предпринимателем, но был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

Экс-депутат не сотрудничал со следствием, но сотрудники СК смогли найти убедительные доказательства его участия в преступной схеме. В результате бывшего депутата признали виновным и приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Посредник, передававший деньги, получил два года лишения свободы и штраф.

В одном из предыдущих материалов мы рассказали, что красноярский суд приговорил посредника в передаче взятки экс-прокурору к семи годам колонии.