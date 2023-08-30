Арбитражный суд Новосибирской области 30 августа полностью отказал в иске департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, который просил признать незаконным решение УФАС Новосибирской области об отмене торгов на право комплексного развития территории (КРТ) у регионального волейбольного центра «Локомотив-Арена».

Арбитражный суд поддержал выводы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (УФАС) о нарушении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории Новосибирска в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах, рядом с «Локомотив-Ареной». Само решение суда еще не опубликовано. Инстанция лишь информирует, что в иске отказано полностью.

Напомним, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обратился в Арбитражный суд с просьбой признать незаконными решение и предписание Новосибирского УФАС от 7 июня 2023 года. Документы отменяли итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) рядом с региональным центром волейбола «Локомотив-Арена». Основание — ни одна из поданных участниками аукциона заявок, по мнению УФАС, не соответствует Градостроительному кодексу и конкурсной документации. Заявки ООО «СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт» и ООО «Строительная компания «Мета» — в части предоставления выписок о членстве в СРО, а заявка ООО «СЗ «Акация на Ватутина» — в части предоставления формы «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

Ранее руководитель компании-победителя аукциона — ООО «Комфорт» — Сергей Чечко в разговоре с «Континентом Сибирь» подчеркивал: «Мы понимаем, какие задачи перед нами стоят и какие обязательства берем на себя. Компания «Комфорт» готова немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих в том числе выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера».

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии — главный архитектор города Александр Ложкин в беседе с изданием отмечал, что суд — это та инстанция, которая поставит точку в споре. «У нас есть две инстанции: ФАС и Арбитражный суд. Если они найдут нарушения, мы, соответственно, будем их устранять. Если не найдут, то продолжим работать. Правда, в этом случае можно предположить, что развитие территории рядом с волейбольным центром «Локомотив-Арена» вновь будет отложено на неопределенный срок. Мы и так уже упустили время. Работы должны были начаться еще два года назад», — комментировал ситуацию «Континенту Сибирь» Александр Ложкин.