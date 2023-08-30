Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что грядущие выборы в Республике Хакасии проверят прокуратура, Министерство внутренних дел и сама ЦИК. Поводом к этому стало заявление сенатора от региона о готовящихся фальсификациях.

Как сообщает ТАСС, Памфилова на заседании ЦИК рассказала о заявлении сенатора от Хакасии Валерия Усатюка. По мнению последнего, на грядущих выборах главы Хакасии и депутатов Верховного совета республики планируются массовые фальсификации, а некоторые члены избирательных комиссий уже подкуплены.

Глава Центризбиркома сообщила, что в республику будет направлена специальная комиссия из представителей МВД, прокуратуры и ЦИК РФ, которая должна будет проверить информацию о предполагаемых нарушениях электорального процесса.

«Я подписала распоряжение, у нас есть такая возможность, когда поступают такого рода обращения. Сегодня-завтра будет направлена туда так называемая тройка, чтобы тщательно проверить всю информацию, хотя на самом деле информация абсолютно неконкретная, там нет ни одного примера, с кем разговаривали, на кого давили, откуда идет возможность какого-то подкупа. Все только предположения какие-то, но тем не менее мы как раз и хотели бы, чтобы представители прокуратуры, МВД, ЦИК подробно всех опросили и выяснили, в чем подоплека этой истерики», — приводит цитату Эллы Памфиловой ТАСС.

Она также отметила, что нынешний глава республики Валентин Коновалов был избран на свой пост благодаря честности и принципиальности работников избирательных комиссий региона. Теперь же, по ее словам, уже действующие власти Хакасии оказывают давление на работу членов избиркомов и задействуют административный ресурс для достижения нужных результатов. При этом Памфилова высказала мнение, что избирательная комиссия республики за прошедшие годы выработала «сильнейший иммунитет» к попыткам помешать ее работе.

Как мы сообщали ранее, Хакасия, по оценке АПЭК, вошла в категорию регионов с наибольшим потенциалом протестного голосования.