Крупный новосибирский складской комплекс увеличит эффективность работы за счет участия в нацпроекте

Павел Ганьшин
 
Склады
Фото предоставлено "Машкомплектом"

«Машкомплект», одна из крупных компаний Сибири, оказывающих комплексные складские услуги, пополнила ряды участников национального проекта «Производительность труда». На предприятии рассчитывают обучить сотрудников бережливому производству и повысить эффективность работы. Информацию об этом распространила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

«Машкомплект» – крупный оператор Новосибирской области по оказанию услуг в сфере складского бизнеса, имеющий более 82 тысяч кв. м общей площади складских помещений и сотрудничающий с крупными компаниями, в числе которых «Марс», «Юнилевер Русь», «Вимм-Билль-Данн» и другие.

В ближайшие полгода внедрять инструменты бережливого производства в «Машкомплекте» начнут на складской обработке товара на складе класса А. Оптимизировать процессы сотрудникам компании помогут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР.

«В рамках нацпроекта мы планируем посмотреть на процессы под другим углом и обучить команду предприятия. Необходимо, чтобы сотрудники умели грамотно описывать процессы, имели насмотренность и могли быстро запускать процессы на других площадках. Мы планируем повысить эффективность работы на 20% к концу 2024 года. Это поможет нам в перспективе удерживать рост себестоимости и тарифов, успешно продолжая многолетнее сотрудничество с партнёрами, в том числе и международными», – говорит директор компании Елена Бандурина.

Для повышения производительности труда на предприятии планируют оптимизировать логистические потоки, увеличить выработку, сократить сроки обработки партий грузов, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, а также грамотно организовать рабочее пространство.

Как отмечает гендиректор АИР Александр Зырянов, в нацпроект уже вошли 99 компаний региона и в среднем они увеличили выработку на 68% и снизили незавершенное производство на 28%: «Благодаря участию в нацпроекте у предприятий появляются большие возможности: без привлечения дополнительных средств можно снизить себестоимость, увеличить прибыль и поощрение сотрудников».

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