«Машкомплект», одна из крупных компаний Сибири, оказывающих комплексные складские услуги, пополнила ряды участников национального проекта «Производительность труда». На предприятии рассчитывают обучить сотрудников бережливому производству и повысить эффективность работы. Информацию об этом распространила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

«Машкомплект» – крупный оператор Новосибирской области по оказанию услуг в сфере складского бизнеса, имеющий более 82 тысяч кв. м общей площади складских помещений и сотрудничающий с крупными компаниями, в числе которых «Марс», «Юнилевер Русь», «Вимм-Билль-Данн» и другие.

В ближайшие полгода внедрять инструменты бережливого производства в «Машкомплекте» начнут на складской обработке товара на складе класса А. Оптимизировать процессы сотрудникам компании помогут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР.

«В рамках нацпроекта мы планируем посмотреть на процессы под другим углом и обучить команду предприятия. Необходимо, чтобы сотрудники умели грамотно описывать процессы, имели насмотренность и могли быстро запускать процессы на других площадках. Мы планируем повысить эффективность работы на 20% к концу 2024 года. Это поможет нам в перспективе удерживать рост себестоимости и тарифов, успешно продолжая многолетнее сотрудничество с партнёрами, в том числе и международными», – говорит директор компании Елена Бандурина.

Для повышения производительности труда на предприятии планируют оптимизировать логистические потоки, увеличить выработку, сократить сроки обработки партий грузов, выстроить чёткую систему приоритетности выполнения заказов, а также грамотно организовать рабочее пространство.

Как отмечает гендиректор АИР Александр Зырянов, в нацпроект уже вошли 99 компаний региона и в среднем они увеличили выработку на 68% и снизили незавершенное производство на 28%: «Благодаря участию в нацпроекте у предприятий появляются большие возможности: без привлечения дополнительных средств можно снизить себестоимость, увеличить прибыль и поощрение сотрудников».