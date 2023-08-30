Близкий к Кремлю Фонд развития гражданского общества выпустил обзор предвыборных кампаний 2023 года с предварительным прогнозом их результатов.

Эксперты ФоРГО говорят о высокой вероятности переизбрания действующих глав Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Некоторым из них аналитики прочат более высокий результат, чем в кампаниях пять лет назад.

Глава Алтайского края Виктор Томенко в 2018 году победил с невысоким результатом, балансируя на грани второго тура. В 2023-м кандидату от «Единой России» Томенко на старте грозила схватка с депутатом Госдумы, первым секретарем крайкома КПРФ Марией Прусаковой. Политик сошла с дистанции, так как не преодолела муниципальный фильтр. «Будучи явно разочарованной таким финалом, она пытается скандализировать кампанию, но и тут особо не преуспевает», — заявляют аналитики ФоРГО.

В Омской области и Красноярском крае накануне предвыборного цикла губернаторы ушли в отставку, президент прислал на их место временно исполняющих обязанности глав. Рассуждая о предвыборных позициях новоназначенных врио, ФоРГО называет «наиболее проблемной» ситуацию кандидата от «Единой России» Михаила Котюкова в Красноярском крае. Докладчики считают, что команда врио ведет его кампанию «откровенно нетворчески». Аналитики отмечают, что Котюков сохранил краевой внутриполитический блок, «который в 2018 году довел Александра Усса (экс-глава Красноярского края) до унизительного результата (60,19%, хотя тот мог бы получить порядка 70%) и допустил поражение ЕР на муниципальных выборах в Красноярске». В правительстве Красноярского края внутриполитический блок курирует первый вице-губернатор Сергей Пономаренко.

Кроме того, ФоРГО обращает внимание на крепкие позиции «жириновцев» и феномен фактического лидера краевой ЛДПР Александра Глискова, которому «удалось добиться высокой известности и популярности». Глисков баллотируется в губернаторы и возглавляет список ЛДПР в горсовет Красноярска. Впрочем, несмотря на возможные «сюрпризы» голосования, политическое агентство ставит на победу Котюкова в первом туре.

ФоРГО анонсирует второй тур в Хакасии, где происходит остроконкурентное противостояние между главой-коммунистом Валентином Коноваловым и единороссом Сергеем Соколом. Докладчики говорят, что за «варяга» Сокола выступает «Ростех» и другие корпорации, присутствующие в Хакасии. Однако, как утверждают авторы публикации Фонда развития гражданского общества, к «местному» Коновалову «немалая часть республиканской элиты привыкла». Некоторые из них очень «стараются ради его переизбрания», среди них, отмечают авторы доклада, председатель Верховного Совета республики Владимир Штыгашев, ряд муниципальных руководителей, некоторые крупные по местным меркам бизнесмены и даже силовики.

В сентябре губернаторские выборы пройдут в шести регионах Сибирского федерального округа: Новосибирской и Омской областях, Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях.