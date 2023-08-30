Чуйский тракт перекроют в полночь с 30 на 31 августа

В ночь с 30 на 31 августа в период с полуночи до часа ночи на 36 километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» планируется закрытие движения транспорта.

Согласно сообщению Сибуправтодора, ограничение движения связано с ремонтными работами на примыкающем участке дорожной сети города Бердска.

Водителям на время перекрытия придется объезжать участок Чуйского тракта по дорогам Бердска. Маршрут объезда: ул. Спортивная — ул. Ленина — ул. Лелюха.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске изменится схема движения около нового ЛДС.