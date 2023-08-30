В Новосибирской области создан совет по научно-технической политике

Совет по научно-технической политике Новосибирской области призван обеспечить открытость и гласность формирования и реализации научно-технической политики региона, а также политики в сфере развития инновационной системы. Председателем совета стал губернатор Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

В состав совета вошли руководители ряда отраслевых министерств Новосибирской области, представители Сибирского отделения Российской академии наук, научных организаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, общественных объединений, эксперты в сфере инноваций, в их числе: гендиректор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Агафонов, ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев, гендиректор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александр Чернявский.

С полным списком членов совета можно ознакомиться по ссылке. Постановление о создании совета опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области.

Как отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, необходимость создания совета по научно-технической политике Новосибирской области обусловлена масштабом задач, стоящих перед научно-образовательным комплексом региона. В задачи совета входит разработка концепции научно-технической политики и подготовке стратегически значимых решений в области научной, научно-технической и инновационной деятельности, рассмотрение научно-технических программ и проектов на соответствие их приоритетным направлениям деятельности Новосибирской области.

«Особое внимание будет уделено совершенствованию механизмов реализации государственных программ и мероприятий, направленных на развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности, стимулированию процессов вовлечения в гражданский оборот конкурентоспособной инновационной продукции и результатов интеллектуальной деятельности, повышению инвестиционной и инновационной активности, привлечению инвестиций в научно-техническую и инновационную сферу», – подчеркнул Вадим Васильев.

В состав

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирская область разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами.