Самая крупная за Уралом лаборатория по изучению особо опасных патогенов животных, оснащенная современным оборудованием, откроется в Новосибирске этой осенью. Информацией об этом поделился ТАСС.

Агентство со ссылкой на директора новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Анжелику Новикову сообщает, что в новой лаборатории будут выявлять особо опасные заболевания животных, относящиеся к II-IV группам патогенности. Новосибирский комплекс станет крупнейшим учреждением такого профиля за Уралом.

Лаборатория, расположенная в Дзержинском районе города, на данный момент ожидает поставки необходимого высокотехнологичного оборудования, открытие учреждения запланировано на октябрь этого года. Необходимость создания нового центра выявления болезней, по словам Анжелики Новиковой, обусловлена ростом производственных мощностей регионального агропромышленного комплекса, который привел и к увеличению обращений по поводу заболеваний животных. В прошлом году центр охраны животных работал с 2 тысячами предприятий, в 2023-м же их количество выросло на треть.

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