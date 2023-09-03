– С Вадимом Николаевичем я знаком почти десять лет, практически с тех пор, как он активно начал инвестировать и запускать проекты. И могу отметить, что объекты Группы компаний «ВербаКапитал», без преувеличения, создают лицо города.

Строители Новосибирска эволюционируют, и вместе с ними преображается город. Благодаря активности и доступности территории для участников строительного рынка как иногородних, так и новосибирских, у нас сложилась серьезная конкурентная среда. И это уже приносит свои плоды. Каждый застройщик и девелопер стремится возвести особенные объекты, которыми мы можем гордиться, которые лучше, чем в целом по стране, что подтверждено победами в престижных архитектурных и градостроительных конкурсах. На вершине айсберга из самых заметных зданий в Новосибирске, есть и объекты «ВербаКапитала», а Вадим Николаевич, безусловно, в топе девелоперов, которые создают лицо города.

Например, «Инские холмы». На тот момент, когда когда Вадим Николаевич приступал к реализации этого проекта, не было законодательной нормы о комплексном развитии территорий. Но у Вадима Ильченко было понимание и ответственность за то, чтобы объект, который он строит, должен заполнять все пространство, которое требует реновации. И сегодня мы видим, что дома в частном секторе, заброшенные производственные здания выкуплены, и на их месте вырастает современный комплекс, слышим хорошие отзывы от клиентов, которые пользуются услугами апарт-отеля, от архитекторов, которые высоко оценивают внешний облик зданий.

По-особенному раскрываются и проекты по улице Кирова. Просто произведения архитектурного искусства. Следующий объект Ильченко на Кирова, который планируется создать, задаст новый тренд высотного строительства в Новосибирске. Это будет первый небоскрёб в городе.

Я хотел бы отметить ключевое качество Вадима Ильченко. В каждый объект при проектировании он вкладывает свою душу. Хочу пожелать Вадиму Николаевичу успехов, не терять настрой на создание самых лучших объектов для родного города. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в реализации проектов, которые станут украшением Новосибирска!