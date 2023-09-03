Партнеры и друзья поздравляют Вадима Ильченко
3 сентября празднует юбилей генеральный директор ГК «ВербаКапитал»
Алексей Колмаков,
министр строительства
Новосибирской области
– Искренне поздравляю с 50-летним юбилеем Вадима Ильченко — талантливого организатора, знающего руководителя, идейного вдохновителя Группы компаний «ВербаКапитал».
Вадим Ильченко — это бренд качества и стабильности в строительном комплексе нашего региона, под его руководством сложилась мощная команда профессионалов, которая занимается реализацией проектов, преображающих внешний облик Новосибирска.
Его проекты — это всегда прорыв, именно благодаря таким инициативным и неравнодушным строителям наша отрасль не стоит на месте, развивается и остается локомотивом экономики региона.
50 лет — отличный рубеж, когда за плечами накоплен солидный багаж опыта, а впереди — еще много планов и сил для их воплощения.
Уважаемый Вадим Николаевич! Желаю удачи, реализации всех планов и задумок, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Алексей Кондратьев,
заместитель мэра — начальник департамента
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
– С Вадимом Николаевичем я знаком почти десять лет, практически с тех пор, как он активно начал инвестировать и запускать проекты. И могу отметить, что объекты Группы компаний «ВербаКапитал», без преувеличения, создают лицо города.
Строители Новосибирска эволюционируют, и вместе с ними преображается город. Благодаря активности и доступности территории для участников строительного рынка как иногородних, так и новосибирских, у нас сложилась серьезная конкурентная среда. И это уже приносит свои плоды. Каждый застройщик и девелопер стремится возвести особенные объекты, которыми мы можем гордиться, которые лучше, чем в целом по стране, что подтверждено победами в престижных архитектурных и градостроительных конкурсах. На вершине айсберга из самых заметных зданий в Новосибирске, есть и объекты «ВербаКапитала», а Вадим Николаевич, безусловно, в топе девелоперов, которые создают лицо города.
Например, «Инские холмы». На тот момент, когда когда Вадим Николаевич приступал к реализации этого проекта, не было законодательной нормы о комплексном развитии территорий. Но у Вадима Ильченко было понимание и ответственность за то, чтобы объект, который он строит, должен заполнять все пространство, которое требует реновации. И сегодня мы видим, что дома в частном секторе, заброшенные производственные здания выкуплены, и на их месте вырастает современный комплекс, слышим хорошие отзывы от клиентов, которые пользуются услугами апарт-отеля, от архитекторов, которые высоко оценивают внешний облик зданий.
По-особенному раскрываются и проекты по улице Кирова. Просто произведения архитектурного искусства. Следующий объект Ильченко на Кирова, который планируется создать, задаст новый тренд высотного строительства в Новосибирске. Это будет первый небоскрёб в городе.
Я хотел бы отметить ключевое качество Вадима Ильченко. В каждый объект при проектировании он вкладывает свою душу. Хочу пожелать Вадиму Николаевичу успехов, не терять настрой на создание самых лучших объектов для родного города. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в реализации проектов, которые станут украшением Новосибирска!
Николай Шилов,
управляющий Новосибирским отделением
ПАО «Сбербанк»
– От всей души поздравляю Вадима Николаевича с юбилеем. Благодаря долгой и слаженной работе всех сотрудников его компании сибиряки уже получили более ста сорока тысяч квадратных метров жилья.
От лица Новосибирского Сбера благодарю Вадима Николаевича за доверие и сотрудничество — очень приятно осознавать, что наши финансовые и цифровые решения помогли достичь таких значительных результатов.
Желаю, в первую очередь, не останавливаться в постановке целей. Пусть реализуются самые амбициозные и смелые планы, а внешние вызовы не сбивают с пути.
Вадим Николаевич, желаю Вам стабильности, профессиональных достижений, счастья и здоровья Вам и Вашим близким.
Александр Колмаков,
глава администрации Октябрьского района
города Новосибирска
– Октябрьскому району, можно сказать, повезло. Именно на нашей территории новосибирские застройщики реализуют одни из самых смелых своих проектов. Среди них отдельно стоит выделить компанию «ВербаКапитал» под руководством Вадима Ильченко. Вадим Николаевич искренне любит Новосибирск и стремится сделать его комфортнее и красивее. Все его проекты – это не просто возведение прекрасных архитектурных объектов. Это создание новой современной городской среды – с хорошим благоустройством и дорогами.
Мне бы хотелось отметить такое качество Вадима Николаевича, как отзывчивость. Он идет нам навстречу, когда необходимо, например, вывезти снег или мусор, его компания откликается практически на все просьбы районной администрации. Доброе и уважительное отношение к району, людям – это, безусловно, лежит в основе взаимоотношений девелопера и мэрии города.
Желаю, Вадиму Ильченко новых интересных проектов, сил и энергии, и, конечно, здоровья и личного счастья!
Анатолий Павлов,
генеральный директор ГК «СМСС»
– С Вадимом Николаевичем нас связывает многолетнее сотрудничество, Вместе мы возвели ряд знаковых объектов для Новосибирска. А началось наше партнерство случайно. Компания Ильченко объявила тендер на выбор генподрядчика для строительства комплекса «Парк Резиденс». «Сибмонтажспецстрой» конкурс выиграл, в процессе переговоров мы пришли к варианту, что сможем стать партнерами в этом проекте. А затем двинулись дальше. Постепенно выходя на новый уровень, реализовали достаточно успешные проекты по улицам Инская, Кирова, Сухарная и другим. Вместе работаем над объектами, которые еще находятся на стадии реализации.
Говоря о партнерах, мы привыкли оперировать, прежде всего, такими понятиями как надежность. Но в нашей профессии также важно, чтобы совпадал взгляд на то, каким в конечном итоге должен быть продукт. И я рад, что наши позиции с Вадимом Николаевичем во многом совпадают, как по отношению к организации рабочих процессов, так и в плане качества создаваемого продукта. У Вадима Ильченко отлично развито чувство прекрасного, стиль, он внимателен к деталями. Например, при выборе материалов для фасадов мы можем часами обсуждать нужный цвет и оттенки. И всегда находим общий язык, работая над очередным проектом. В этом плане Вадим Николаевич – удобный партнер, потому что при принятии решений руководствуется примерно теми же алгоритмами и принципами, как и я, и у нас общая задача – создать что-то прекрасное. Все наши объекты имеют свой собственный стиль, свою изюминку.
Мы не жалеем средств и сил для того, чтобы создавать оригинальный продукт. Для меня важно, что Вадим Николаевич во главу угла ставит не погоню за прибылью (стремление заработать естественно для любого бизнеса), а то, что в результате нашей деятельности должно быть создано нечто хорошее, красивое, вечное, потому что это предназначение строительного бизнеса.
Желаю Вадиму Николаевичу не растерять эти качества, быть уверенным в своих силах, в своем стремлении делать Новосибирск еще красивее. И, конечно, желаю здоровья и личного счастья!
Валерий Филиппов,
архитектор,
соучредитель ООО «Студия КиФ»
– Первый проект, который мы реализовали с «ВербаКапиталом» – «Парк Резиденс». Не знаю, как тщательно выбирал архитекторов Вадим Николаевич Ильченко, но помню, что я долго думал. Проект был нестандартный, по своей типологии на тот момент совершенно новый – действительно многофункциональный комплекс, а у заказчика это был чуть ли не первый девелоперский проект. Обдумав, мы все же решили стать партнерами, сделали проект, который положил начало нашему сотрудничеству. И сегодня я нисколько об этом решении не жалею и счастлив, что судьба свела с Вадимом Ильченко как с заказчиком.
За более чем 30 лет работы у нас было много заказчиков. И если их рассматривать, как учеников в классе, то могу сказать, что Вадим Николаевич – самых лучший, ученик-отличник. Мне очень нравятся его любознательность, ярко выраженное желание учиться, он внимательно слушает и вникает. Эти качества мне импонируют.
Вадим Николаевич – разносторонний, эрудированный, интеллигентный человек, который любит город, любит крупный город. И вот эта любовь и стремление познать глубже, до деталей, каким должен быть крупный мегаполис, очень заметно. Сегодня мы продолжаем работать над «Инскими холмами» уже не в масштабе здания, а в масштабе квартала совершенно нового типа, которого в Новосибирске раньше не было. И я хочу пожелать Вадиму Николаевичу, чтобы его желание построить современный город не угасало, чтобы оно вспыхивало с новой силой с каждым новым проектом, чтобы не угасали интерес и любовь к городу, к архитектуре, построению пространства, чтобы росло понимание динамики крупного мегаполиса!
Александр Савин,
заместитель генерального директора
Новосибирского академического театра оперы и балета
– Именинник – приметная личность в театре. У нас есть зрители, которых мы видим и запоминаем, даже если не знакомы с ними лично. Вадим Николаевич – один из них. Заметно, что он ходит в театр с большим интересом, с желанием знакомиться с постановками, с исполнителями и как-то их поддержать. Нас очень радует, что такие руководители, бизнесмены живут в нашем городе.
Ведь отношение к культуре очень важно для серьезного бизнеса. Когда человек приходит в театр не по принуждению, сопровождая жену или чтобы потом сказать, что был на модной премьере, а по собственной инициативе – это говорит о том, что он имеет хороший вкус. И по тем результатам, которые показывает группа компаний, возглавляемая Вадимом Николаевичем, мы видим, что у него очень хороший вкус. Его проекты –это пример интересного современного стиля современного мегаполиса.
Вот уж действительно, человек, у которого есть стремление к культуре, который хочет ею заниматься и узнавать глубже, и в своих проектах не допустит никакой безвкусицы!
Желаю юбиляру дальнейших успехов! Он ещё очень молод – у него впереди ещё многое. Будем и далее ждать его на всех премьерах нашего театра.
Андрей Серпенинов,
председатель Совета директоров ГК «ЭкоПолис»
Дорогой и уважаемый Вадим Николаевич!
– Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! За время Вашего участия в девелоперском сообществе Новосибирска Вы заслуженно завоевали славу талантливого руководителя, педантично стремящегося к высочайшим мировым стандартам качества возводимых объектов и реализуемых проектов. Своим личным участием в проработке их мельчайших деталей, Вы вдохновляете и других на достижение новых вершин, задаёте стандарт каждодневного творчества, впечатляющего своим результатом. Преданный муж, любящий отец, заботливый сын, увлеченный художник, истинный ценитель искусства, скромный меценат — вот далеко не полный перечень Ваших человеческих достоинств. Желаю Вам новых высот и достижений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Владимир Мартыненков,
основатель Группы «Мета»
— Вадим Ильченко, можно сказать, ярко ворвался в строительный бизнес и сразу стал заметен на рынке. Его первый проект «Парк Резиденс» в то время казался необычным экспериментом – апартаменты, медицинский кластер – многофункциональных комплексов еще никто не строил. С таким продуктом никто из новосибирских девелоперов и застройщиков не работал. На строительном рынке все внимательно следили за проектом – удастся или нет? К счастью, у Ильченко все получилось.
Достойными стали и все другие объекты. Он не боится вызовов. Проект небоскреба – это очередной вызов, потому что это нештатная девелоперская, строительная и конструктивная задача.
Я поздравляю Вадима Николаевича с юбилеем! Желаю, ему профессиональных побед и новых успешных проектов!
Олег Беляев,
главный архитектор проектной артели «2ПБ»
— Вадим Николаевич, от души поздравляю Вас с красивой датой! Уверен, Вам под силу достичь всех амбициозных целей!
Ваш подход к созданию девелоперских продуктов вызывает большое уважение. А именно – скрупулёзный подход к деталям проекта, которых великое множество, бескомпромиссные решения в пользу архитектуры и дизайна.
Примите огромную благодарность за то, что даете возможность создавать замечательную архитектуру, которая формирует облик нашего города. В свою очередь, мы рады содействовать Вашей работе и поддерживать Ваши начинания.
Желаю Вам крепкого здоровья, надежных партнеров и семейного благополучия!
Коллектив Группы компаний «ВербаКапитал»
Поздравлять руководителя – дело ответственное, необходимо избежать формальных и банальных формулировок. Мы постараемся это сделать искренне и без лести.
Мы, сотрудники группы «ВербаКапитал», ежедневно и плотно работающие с Вадимом Ильченко, воспринимаем руководителя, как очень профессионального модератора и куратора нашей работы, как человека собравшего команду из разных специалистов, чьи способности он в разное время разглядел и усилил своей мощью, харизмой, репутацией и еще — известной всем порядочностью.
В каждом действии любого члена коллектива, в выполнении каждой задачи есть обязательное присутствие Вадима Николаевича.
И это не просто вселяет уверенность или ощущение надежности, это склеивает, бетонирует общие усилия в единый энергетический массив, который дает прекрасный результат всему городу. Причем такой подход Ильченко работает не только с подчиненными, но и со всеми подрядчиками.
Мы точно знаем, что таким и должен быть настоящий крепкий Директор, с которым хочется идти вперед, покоряя новые высоты, как личностные, так и корпоративные.
С Днем рождения, Шеф! С Юбилеем!
Фото: Никита Давыденко (1,2,4,5,8), СМСС (3), Михаил Периков (6), Анастасия Пешкова (7)