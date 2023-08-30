На муниципальном портале Новосибирска появилась информация о продлении действия разрешения на строительство станции метро «Спортивная» до 25 декабря 2023 года. Ранее сообщалось, что достроить станцию должны не позднее начала октября.

Продление срока разрешения на строительство может косвенно свидетельствовать о том, что и к Новому году станция не будет запущена. Однако чуть больше недели назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что станция уже готова «почти на 100%», и осталось только закончить пусконаладочные работы и провести необходимую работу с документацией. По словам градоначальника, в октябре станция должна будет «выйти на приемку».

Напомним, сроки сдачи в эксплуатацию станции «Спортивная», призванной стать частью транспортной экосистемы новой «Сибирь-Арены» на левом берегу Новосибирска, неоднократно сдвигались. Изначально открытие станции было анонсировано на сентябрь-октябрь 2022 года. Цена работ успела вырасти на несколько сотен миллионов рублей, у подрядчика и заказчика работ проходили обыски, областная прокуратура возбудила административное производство и направила представление мэру в связи с неоднократным переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. В марте 2023 года ООО «СпецТрансСтрой», являющееся подрядчиком строительства объекта, было оштрафовано на 13 миллионов рублей за срыв сроков. До недавнего момента последним заявленным сроком готовности станции назывался октябрь 2023 года.