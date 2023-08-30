В Новосибирске начался суд по делу о взятке бывшему зампрокурора Турбину

29 августа 2023 года Центральным районным судом города Новосибирска начато рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Колмогорова. В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Предпринимателя и экс-депутата Михаила Колмогорова задержали правоохранительные органы в Казани и этапировали в Новосибирск в апреле текущего года. Бизнесмена обвиняют в даче взятки бывшему заместителю прокурора в Новосибирске Андрею Турбину.

В ходе следственных действий было установлено, что Андрей Турбин в период 2017–2018 годов получил взятку от Михаила Колмогорова в размере 3 млн рублей и $1000. Денежное вознаграждение, по данным следствия, было передано Турбину с целью подкупа его процессуального решения по одному из уголовных дел. Обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой в декабре прошлого года.

Колмогоров не признает вину, следующее судебное заседание назначено на 25 сентября 2023 года.

Как сообщалось ранее, экс-прокурор Владимир Фалилеев был задержан вместе с Андреем Турбиным в феврале 2022 года. Оба чиновника почти одновременно ушли из областной прокуратуры в 2018 году.

Позднее в причастности к преступлению заподозрили еще одного бывшего заместителя прокурора Новосибирской области — Любовь Кузьменок. В июле 2022 года она была задержана после объявления в международный розыск.

Михаил Колмогоров — экс-депутат города Куйбышева Новосибирской области, а также бывший президент Новосибирской федерации кикбоксинга. Михаил Колмогоров является сооснователем Межрегионального агропромышленного распределительного центра (МАРЦ) «Мандарин». Учредителями ООО «Межрегиональный агропромышленный распределительный центр», по данным Rusprofile, являются ООО «Евразия Сибирь» (49%) и ООО «Сибирские просторы» (51%) . Совладельцами последнего являются бизнесмены Олег Яровой (20%) и ООО «Инвестсибирь» (учредитель — кипрская компания «Парскон инвестментс лимитед»).

