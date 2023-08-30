Инженер омского ФГУП Минкультуры РФ пойдет под суд за взятку 1,2 млн рублей

В Омске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера отдела технического надзора Федерального государственного унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Минкультуры РФ. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, в ноябре 2022 года данный инженер потребовал от руководителя строительной компании, проводившей по государственному контракту (на общую сумму более 73,2 млн руб.) реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Казачий Никольский Собор», взятку в размере 1,2 млн руб. за беспрепятственный прием выполненных работ», — говорится в сообщении.

Инженер был задержан сотрудниками УФСБ России по региону при получении первой части взятки в размере 500 тыс. рублей 1 декабря 2022 года. Вину мужчина не признал. Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд города Омска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что красноярский суд приговорил посредника в передаче взятки экс-прокурору к 7 годам колонии.