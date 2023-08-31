Есть ли у руководителя и предпринимателя внутренний ресурс, и как это влияет на бизнес?

Представители бизнеса часто сталкиваются с тем, что есть проекты, которые как будто «тянут» из них энергию, и может возникнуть ощущение, что они их просто «не вывозят». Чаще всего представители бизнеса пытаются от таких проектов отказаться, передать другим, максимально делегировать или продать. Психологи говорят, что часто основная причина кроется во внутреннем мире и неком ресурсе предпринимателя, а не в «объективной реальности». «Континент Сибирь» спросил у топ-менеджеров, предпринимателей и экспертов, как научиться видеть истинные причины этих процессов, и можно ли это поменять.

Если вы это заметили…

Председатель совета директоров ООО «СЗ ДАР» (застройщик коттеджных поселков «Березки») Екатерина Толкачева говорит, что если «проект тянет из тебя все соки» — значит что вы делаете что-то не то, не так, не с теми…

«С одной стороны это нормально — не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но с другой стороны крайне важно оставаться в контакте с собой, слышать все сигналы от своего бессознательного о том, что ты оступился, сошёл с верного пути», – отмечает топ-менеджер.

По наблюдениям опрошенных «Континентом Сибирь» руководителей, сегодня многие уже замечают, что компания движется на «энергии» лидера. «И если лидер будет без ресурса, то на каком топливе компания поедет вперёд к светлому будущему?!» – задает риторический вопрос Екатерина Толкачева.

В бизнесе, как в самолёте, – важно сначала надеть маску на себя, потом на «ребёнка»: «Если чувствуете что внутренний ресурс заканчивается словно кислород в самолёте ─ значит надо срочно любыми способами восполнять свой ресурс, чтобы потом у вас был ресурс спасти компанию и команду», – предупреждает Екатерина Толкачева.

GSR-специалист, предприниматель и психолог Ольга Феллер отмечает, что легче человеку дается то, на что у него есть личный ресурс и интерес, который сильнее сложностей на пути к цели. По ее словам, это качества личности, которые заложены с рождения. Их можно развивать через реализацию своих интересов в подходящих проектах. «Обычно те сферы, где тяжело идти к успеху, подсвечивают слабые стороны в человеке. Когда он не может опереться на себя и самостоятельно найти эффективное решение ситуации. Это воспринимается как трудности. Часто много энергии тратится на борьбу с ними, человек «выгорает». При этом сравнение своих слабых сторон с сильными сторонами других людей, где у них получается, а у меня — нет, еще добавляет масла в огонь», – рассказывает Ольга Феллер.

GSR — глубинная система развития, авторская методика Дмитрия Устинова по работе с внутренними бессознательными ресурсами и ограничениями человеческой психики, имеет государственную лицензию на территории РФ

Но здесь еще и очень важно видеть свою ответственность за то, что происходит в твоей жизни и не смещать весь фокус на внешние обстоятельства. Кандидат психологических наук Римма Ефимкина подчеркивает, что во фразе «этот проект тянет из меня все соки» — субъект и объект поменялись местами: действует не человек, а проект. «Это неправильно, нужно восстановить порядок: «Я трачу своё время (силы) на этот проект». Если навести порядок в словах, то восстановится порядок в сознании. Теперь действующее лицо — сам человек, и он сам может принять решение, что ему делать с проектом» – утверждает психолог.

Директор новосибирской компании «НОВОТРАНСФЕР» Николай Крутых отмечает, что именно работа с собой и со своим внутренним миром помогает ему менять процессы в бизнесе и получать результаты: «Долгое время я как-то летел по жизни, как бильярдный шар, который отправили вперед, стукнув кием. Он двигался «по инерции» – так ко мне приходили бизнесы, проекты, люди, и это продолжалось лет до 50, но потом прежняя стратегия как будто перестала работать. Не знаю почему, может как раз эта внутренняя энергия закончилась. Я стал искать разные подходы, что с этим делать. Сперва начал менять что-то в самом бизнесе, но это не приносило результатов. Все стало двигаться вперед, когда я начал смотреть в себя и работать именно со своим внутренними миром, используя проективную методику, которая меняет мои внутренние сценарии и я могу действовать более адекватно».

CEO студии разработки игр Friday’s Games Станислав Саввиных говорит, что еще в начале своего бизнес-становления заметил, что управлять своей собственной компанией ─ это очень большая ответственность, ведь приходится принимать очень много быстрых решений, от которых зависит будущее бизнеса и сотрудников.

«Мне сразу стало понятно, что во многих вопросах эффективность работы компании является прямым следствием каких-то моих личностных навыков и характеристик ─ в тех областях, где я сам в чем-то разбираюсь и успешен, мои сотрудники выдают более хороший результат. Более того — в какой-то момент я осознал, что просто не справляюсь со всеми задачами, лавиной накатывающимися изо дня в день. У меня самого заканчивается мотивация, гаснет мой внутренний огонь, зажигающий моих людей и вдохновляющий их на новые свершения», – делится опытом Станислав Саввиных.

Предприниматель рассказывает, что стал искать варианты ─ как улучшать свои навыки управления, селф-менеджмента, долгосрочного планирования. Он увидел, что очень важно прокачивать свою устойчивость к стрессам, к выгоранию, и свою адекватность, то есть чистый взгляд на происходящие процессы. Потому что именно отсюда повышается эффективность принятия действительно важных решений — возможность видеть картину целиком и не обращать внимания на внешние катаклизмы.

Поиски и посещения всевозможных тренингов, программ привели Станислава Саввиных к нужному ему методу повышения личной эффективности: «Когда я увидел действительный результат в своих компаниях, я решил внедрить использования метода GSR в свой бизнес, как комплексный подход, выстраивающий коммуникацию между сотрудниками на всех уровнях, что ведет всю команду напрямую к поставленным целям».

Что с этим делать?

То, какими именно методами можно восполнить ресурс ─ очень индивидуальная история – уверена Екатерина Толкачева. Решения, по ее мнению могут быть разные – кому-то реально может помочь делегирование задач, продажа бизнес, а может надо просто позаботиться о себе, отдохнуть и пр. «У меня лично есть даже специальный список инструментов «самореанимации». Но главное, я бы сказала, что терпеть долго нельзя. Конечно, развивать «терпелку» можно, чтобы быть более крепким и устойчивым. Но в этом процессе крайне важно вовремя остановиться и не допустить «потери сознания от недостатка кислорода», – резюмирует Толкачева.

Ольга Феллер добавляет, что если какая-то тема вам дается сложно или легко, это не означает, что нужно от нее отказаться или, наоборот, во что бы то ни стало добиться в ней успеха. Сегодня наиболее экологично и быстро можно менять свою конфигурацию ресурсов через методы работы с внутренним миром. По ее словам, вместо адаптации к тому, что у вас устроено — вот так, теперь можно трансформировать свои слабые и провальные качества в ресурсные. Это помогает легко справляться с ранее сложными задачами и осваивать новые горизонты.

HR-специалисты уверяют, что сегодня появились методы, которые позволяют проработать даже самые «патовые» ситуации и выйти на новый уровень там, где вам кажется, что ситуация совершенно провальная. Естественно за всем этим стоит работа и конкретные действия в вашем бизнесе, но проработав «внутренние затыки» делать их становится проще. Ольга Феллер, к примеру, рассказывает о подобном кейсе. «Руководитель крупного приборостроительного холдинга был на грани нервного срыва, находился в постоянном напряжении. Как ему казалось, причины были в том, что сотрудники не способны решать свои задачи, рост компании слабо управляем. Хотя, в целом, направление ему интересно развивать. А вот кадровые вопросы оставались точкой напряжения и ограничивали рост предприятия и рост его дохода, ─ рассказывает Ольга Феллер. ─ После серии сессий в течение полугода он в 3 раза превысил плановые показатели, спокойно разобрался с кадрами, увидел сам пути решения и реализовал их наилучшим для компании образом. Сейчас ему поступило предложение перейти в более крупную компанию в той же сфере с доходом, в 2,5 раза превышающим текущий, и с новым масштабом интересных для него задач».

Николай Крутых добавляет, что когда что-то не получается, мы привыкли искать причины вовне, но чаще всего это ошибочная стратегия. «Я за а последние годы убедился, что смотреть нужно всегда в себя. И все наши причины и претензии к людям и миру лежат только внутри нас. И их нужно чинить. Для кого-то эта мысль может показаться банальной, но многие люди до сих пор этого не поняли. Конечно, это вообще не просто – смотреть в себя и честно признаваться что происходит. Но только так возможны изменения», ─ констатирует собеседник «Континента Сибирь».

То же самое касается и отношений с командой и коллегами. «Раньше у меня постоянно были претензии к сотрудникам — я-то хороший, а они плохо работают – все виноваты, кроме меня. Когда я научился работать с собой внутри — я стал видеть отображение своих личных процессов в коллективе. Сейчас, когда я много что в себе проработал – я доволен людьми, да, не все идеально, есть над чем работать, но команда достойная и они включены в работу! То есть, когда внутри меня произошли изменения коллектив тоже стал другим. Все что нас раздражает, бесит — это все в нас самих!» – уверен Николай Крутых.

Кроме того, предприниматель добавляет, что часто главным двигателем к изменениям становятся наши дети. «Мне кажется, что именно рождение младшей дочери привело меня к тому, что я начал смотреть именно в себя, а не в то что «не так вовне». Дети нас сильно меняют и подсвечивают много всего — смотрите в детей — дети нам многое что показывают. Главное – это видеть и уже выстраивать систему изменений для себя. Потому что если просто видеть и лежать в сторону цели – ничего не поменяется», – заключает Крутых.