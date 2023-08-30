В апарт-комплексе около ТРЦ «Аура» в Новосибирске откроется кофейня

Как стало известно «Континенту Сибирь», в построенном группой компаний «Мета» апарт-комплексе «МЕСТО» на улице Ипподромской через месяц появится кофейня.

Компания TEAMWISE, занимающаяся продажей кофейного оборудования, аксессуаров и ремонтом кофемашин, планирует открыть свой первый офис в Новосибирске на первом этаже апарт-комплекса «МЕСТО». Об этом «Континенту Сибирь» сообщила основатель компании TEAMWISE, организатор Сибирского фестиваля кофе Екатерина Барсукова. Кроме офиса компания планирует запустить там же шоу-рум кофейного оборудования и аксессуаров. Предполагается, что на этой площадке также могут проводиться каппинги (профессиональные дегустации кофе), а также другие профильные мероприятия.

Также в апарт-комплексе «МЕСТО» будет открыта кофейня площадью 40 кв.м. под брендом «Поэт и кот». «Это наша торговая марка кофе, и под этим названием мы делаем кофейню в офисе», ─ пояснила Екатерина Барсукова. С одной стороны, кофейня будет служить примером использования оборудования, продажей и обслуживанием которого занимается компания. С другой стороны, для постояльцев важно наличие в апарт-комплексе заведения общепита с полноценной кухней и возможностью позавтракать.

Открытие офиса и кофейни, по словам Екатерины Барсуковой, намечено на конец сентября – начало октября.

Стоит отметить, что апарт-комплекс «МЕСТО», располагающийся около ТРЦ «Аура», был сдан в 2023 году. Ранее генеральный директор группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков отмечал, что в апарт-комплексе помимо заведения общепита будут также располагаться коворкинг, зона для переговоров и конференц-зал.

Напомним, что в августе 2017 года в апарт-комлексе Apartville на улице Некрасова была запущена траттория «Тесту Место». Ее успешный старт позволил основателям заведения Яне Фоминой и Анастасии Спириной запускать новые проекты в ресторанном бизнесе, в частности гастробар Poke Top.

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