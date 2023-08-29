В Омской области задержан наркокурьер с 10 кг мефедрона

В Омской области задержали водителя, в автомобиле которого в ходе досмотра было обнаружено и изъято почти 10 кг мефедрона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что фигурант нашел нелегальную работу в сети интернет. Он доставлял наркотики в различные регионы РФ и устраивал тайники для последующего сбыта. Курьер передвигался на арендованном автомобиле, в котором прятал запрещенные вещества. Установлены места тайников-закладок, оборудованных задержанным для последующего сбыта мефедрона в Саратовской области и Удмуртской Республике. Пресечен незаконный оборот около 30 кг наркотических средств, что составляет около 100 тыс. разовых доз», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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