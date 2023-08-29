В Новосибирске изменится схема движения около нового ЛДС

По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, принято решение об изменении схемы организации дорожного движения на участке от площади Лыщинского до многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

После 13 сентября здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.4 «Работает эвакуатор». Ограничение вводится для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что недавнее перекрытие выезда из ЖК «Панорама», расположенного неподалеку от нового ЛДС, вызвало резонансное недовольство жителей комплекса.

Сложившейся ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, поручивший руководителю Следственного управления СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.