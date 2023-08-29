Ещё один депутат алтайского Заксобрания покинул фракцию КПРФ

Депутат алтайского Заксобрания Дмитрий Рождественский вышел из фракции КПРФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель руководителя партийной фракции Антон Арцибашев.

«Ещё одного депутата сломали. Фракция очищается от предателей и слабых коммунистов. Несмотря на то, что нас не пустили на выборы, мы всё равно призываем людей приходить на избирательные участки и голосовать», — говорится в сообщении.

Дмитрий Рождественский, вслед за вернувшимся из зоны СВО однопартийцем Владимиром Громовым, уже написал заявление о вступлении во фракцию «Единая Россия». Их просьбы будут рассмотрены 30 августа текущего года на предсессионном заседании фракции.

«Уход из КПРФ для меня – осознанный шаг. Решение было непростым, ведь с этой партией меня связывает больше 10 лет работы. Но организация работы фракции и подходы в рамках работы по решению реальных вопросов граждан меня немного разочаровали», – признался Рождественский в беседе с «Толком». Его цитату приводит издание.

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