В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении семерых членов ОПГ в возрасте от 33 до 52 лет. За 7 лет они обналичили порядка 10 млрд рублей через подставных лиц, закрепив за собой статус одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории РФ, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.



«По версии следствия, в период с 2016 по август текущего года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории города Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям налогового органа, за указанный период преступной группой были незаконно обналичены более 10 миллиардов рублей. В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение по статьям о создании юридического лица через подставных лиц, а также неправомерном обороте средств платежей. В отношении пятерых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на главу ОПГ Малиновского заведено новое уголовное дело за вымогательство 25 млн рублей в Красноярске.