Какие условия нужны для развития экономики Новосибирской области?

Алёна Золотова
 
Какие условия нужны для развития экономики Новосибирской области?
Фото: Михаил Периков

Что лучше для региональной экономики: «шоковое» повышение ключевой ставки Банком России или высокий курс доллара? Новосибирские предприниматели продолжают обсуждать с «Континентом Сибирь» последствия увеличения ключевой ставки для экономики региона и сценарии развития.

Напомним, что 15 августа Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 12%. Меры призваны замедлить инфляцию и укрепить рубль по отношению к валюте. Мнения относительно дальнейшего ослабления или ужесточения действий регулятора разделились.

Первыми последствия ключевой ставки ощутил банковский сектор. До повышения ставки банки отмечали значительный рост количества выдаваемых кредитов. Только в 1 полугодии 2023 года в Новосибирской области количество кредитов увеличилось на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Уже на следующий день после повышения ставки лизинговые компании, по данным «Континента Сибирь», направили соглашения о пересмотре условий кредитования. В наибольшей степени пострадали сфера ритейла и строительства, компании которых традиционно имеют более высокую долю заемного капитала. Новосибирские предприниматели свои первые впечатления охарактеризовали как «выливание ушата холодной воды на голову».

Охладив первые эмоции, представители бизнеса совместно с «Континентом Сибирь» проанализировали последствия изменения макроэкономических условий для своих отраслей и ответили на вопрос, кому же будет выгоден период нестабильности, и какой из сценариев (высокий курс доллара или повышение ключевой ставки) наиболее благоприятен для развития региональной экономики.

В продолжение обсуждаемой темы «Континент Сибирь» предлагает принять участие в опросе.

Высокий курс валюты или высокая ключевая ставка — что, на ваш взгляд, предпочтительнее для экономики Новосибирской области?

Максимальное число ответов в опросе: 1

Результаты опроса

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