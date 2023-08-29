В Новосибирске назначен исполняющий обязанности директора филиала РАНХиГС

Исполняющим обязанности директора Сибирского института управления (СИУ) — филиала Президентской академии назначен Андрей Осипов. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Предыдущий руководитель вуза Олег Федоров покинул занимаемую должность в связи с переходом на другую работу. Андрей Осипов при этом остается директором Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС.

Коллективу СИУ РАНХиГС нового руководителя представил ректор Академии Алексей Комиссаров. Он подчеркнул, что Андрей Осипов является опытным управленцем в сфере образования и на протяжении долгого времени работает в структурах вуза. Его назначение позволит качественно решить новые задачи, стоящие перед СИУ РАНХиГС. Одной из первостепенных задач нового руководителя будет оценка текущего состояния всех направлений работы и ресурсов филиала, а также решение накопившихся проблем.

Андрей Осипов в 1999 году с отличием окончил Северо-Западную академию государственной службы в Санкт-Петербурге (СЗАГС) по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1996 по 2001 год он работал на различных должностях в филиале Северо-Западной академии государственной службы в Твери. С 2001 года — заместитель директора, а с 2003 по 2012 год — директор Тверского филиала СЗАГС. С 2012 года в течение шести лет работал заместителем проректора, затем проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2017 по 2019 год — директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, с 2019-го по настоящее время — директор Волгоградского института управления. Является советником Алексея Комиссарова. Кандидат экономических наук.

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