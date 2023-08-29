Жители новых регионов РФ смогут проголосовать на выборах в этих субъектах на специальном избирательном участке в Новосибирской области. Досрочное голосование на нем пройдет в первых числах сентября. Информацию об этом опубликовал облизбирком.

Участок и экстерриториальная участковая избирательная комиссия расположены в новосибирском центре «Альтаир» по адресу: ул. Романова, 23. Уроженцы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящиеся в Новосибирской области, смогут отдать свои голоса за выбранных кандидатов с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00 и 4 сентября с 8:00 до 15:00.

Также сообщается, что будет организовано и выездное голосование в районах Новосибирской области. О дате, времени и местах голосования избирателей новых регионов оповестят заранее.

Напомним, в рамках Единого дня голосования в этом году на территории вышеперечисленных регионов пройдут выборы депутатов законодательных органов и муниципальных образований. Новосибирцы, в свою очередь, будут выбирать губернатора.

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