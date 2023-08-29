В Петропавловск– Камчатском состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» города Новосибирска, обвиняемого в гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевая сопка (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

Напомним, что директор туристической компании Сергей Степанов разместил в сети «Интернет» рекламу об организации для желающих восхождения на вулкан Ключевская сопка Камчатского края. С целью реализации коммерческого предложения он привлек двух лиц, которые не имели надлежащих полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности.

Несмотря на осведомленность о невозможности оказать безопасную услугу по сопровождению 10 туристов двумя неуполномоченными лицами, в отсутствие утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение природного объекта, обвиняемый принял решение об организации в период с 28 августа по 9 сентября 2022 года туристического похода на вершину вулкана Ключевская сопка.

Трагедия произошла 3 сентября 2022 года. Девять человек из группы туристов начали восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. По данным пресс-службы краевого правительства, участники восхождения прибыли из шести регионов России — Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Владимировской и Новосибирской областей, а также Москвы. В группу вошли 10 туристов и два гида новосибирского туроператора «Экстрим Тайм».

Во время спуска группа, находясь в единой сцепке, сорвалась вниз. В результате падения 8 из 10 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. Оставшиеся двое туристов в сопровождении второго инструктора до происшествия вернулись к домику вулканологов из-за плохого самочувствия.

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителя и гида-инструктора ООО «Экстрим Тайм» по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Виновный находится под домашним арестом.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что алтайских чиновников обязали привести в порядок дорогу в Чемальском районе после аварий с туристами.