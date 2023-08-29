Объявлен поиск подрядчика для ремонта пешеходный переход над дорогой Новосибирск — аэропорт Толмачево, в городе Обь, расположенного недалеко от железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.

«В перечне работ — ремонт пролетного строения, ступеней, площадок отдыха, прохожей части и ее защитной галереи, окраска и устройство противоскользящего покрытия. Подрядчик должен будет выполнить ремонт и устройство освещения. После объект будет на гарантии — от 2 до 8 лет — в зависимости от элементов конструкции», — говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Цена контракта составляет 11,2 млн. рублей, работы по ремонту необходимо выполнить до 24 ноября 2023 года. Финансирование будет осуществлено за счет областного бюджета по программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что за 278 млн рублей отремонтируют в Новосибирской области мосты по дороге на Казахстан.