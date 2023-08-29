В Новосибирске отремонтируют художественный музей за 3,3 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для реставрации объекта культурного наследия федерального значения — здания Сибревкома, расположенного на Красном проспекте. В настоящий момент в памятнике архитектуры работает Новосибирский государственный художественный музей.

Информация о начале торгов размещена на сайте госзакупок. Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 361 600,00 рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 5 сентября 2023 года.

Здание было построено в 1925–1926 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. В описании предмета закупки сказано, что план работ включает в себя реставрацию, ремонт и консервацию ограждающих конструкций. Работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Музее Новосибирска на этапе реконструкции установлен космический аппарат «Зенит-2».