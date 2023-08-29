В промышленно-логистическом парке Новосибирской области начато строительство распределительного центра маркетплейса Wildberries. Комплекс общей площадью 150 тыс. квадратных метров рассчитывают достроить в 2025 году. Информацию об этом опубликовал ТАСС.

Как сообщается, присутствовавшая на площадке гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук рассказала, что к концу 2023 года планируется ввести в строй 50 тыс. квадратных метров складских площадей. По ее словам, это станет большим подспорьем, так как в осенне-зимний период часто возникает повышенная нагрузка на логистические цепочки из-за увеличения количества заказов. Стройплощадку нового логистического объекта посетил также губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Будущий распределительный центр позволит клиентам в регионе быстрее получать свои заказы, а продавцам — удобнее отправлять их. Новый комплекс предоставит области свыше 7 тыс. дополнительных рабочих мест и станет первым собственным крупным объектом Wildberries в СФО. Планируемые инвестиции в распредцентр составляют более 9 млрд рублей.

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