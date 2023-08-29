На сайте новосибирской мэрии опубликована информация о запрете полета беспилотных судов на территории города в некоторые даты сентября 2023 года. Решение обусловлено мерами безопасности.

В Новосибирске запрещается полет любых беспилотных судов «в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в дни проведения Единого дня голосования». Таким образом, на четыре сентябрьских дня — 1, 8, 9 и 10 числа — любые полеты дронов в городе будут вне закона. Какое наказание может грозить тем, кто нарушит запрет, не сообщается.

Решение о запрете было принято на «совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в городе Новосибирске». Заявленная цель — обеспечить антитеррористическую защищенность «образовательных учреждений и объектов проведения Единого дня голосования».

Ранее мы рассказывали, что в рамках одного из нацпроектов в Новосибирской области планируется развернуть производство тяжелых БПЛА.