На территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области в тестовом режиме начал работу транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Сибирский», полноценный ввод его в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Об этом со ссылкой на председателя совета директоров ООО «Сибирский транспортный терминал» (НТТ) Александра Кахидзе сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что в данный момент ТЛЦ функционирует в тестовом режиме, в нем формируют один контейнерный поезд ежедневно. При выходе в полноценный режим работы, который разделен на два этапа, производительность должна возрасти многократно — в центре рассчитывают построить еще 16 железнодорожных путей и к 2025 году выйти на уровень в 15 обработанных контейнерных составов ежедневно. Запуск первого этапа эксплуатации намечен на сентябрь этого года.

Общая площадь терминала должна превысить 300 гектаров, он обещает стать крупнейшим в Сибири. Расчетная мощность ТЛЦ «Сибирский» — до 1 млн контейнеров в двадцатифунтовом эквиваленте в год. Соглашение о строительстве ТЛЦ было подписано на ПМЭФ-2019, изначально первую очередь центра рассчитывали запустить в 2022 году, но в феврале прошлого года проект был обновлен и расширен — выросли проектная мощность и уровень заложенных инвестиций, причем последний — троекратно, с 5 до 15 млрд рублей.

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