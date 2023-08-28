Ещё один новосибирский депутат может стать релокантом

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус прокомментировала «Континенту Сибирь» слухи о переезде в другую страну.

Трое коллег Натальи Пинус из разных политических групп в Горсовете Новосибирска рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» о признаках её подготовки к переезду. Собеседники редакции упомянули, что до них доходили сведения об уже состоявшейся продаже квартиры. Кроме того, госпожа Пинус, представляющая в ГС округ в Советском районе Новосибирска, пытается найти новых владельцев для семейной Усадьбы на Бердском заливе в Морозово за 8,5 миллионов рублей, соответствующее объявление депутат на прошлой неделе разместила, в том числе, соцсетях .

Подписчики под этим постом безответно интересуются, куда депутат уезжает, в Москву или в Европу. Наталья Пинус оставляет «спасибо» комментатору, который написал «искренне желаю успеха на любом поприще. Вы многое успели сделать». Один из представителей Горсовета в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметил, что по слухам речь может идти о Черногории.

Вечером 28 августа Наталья Пинус вышла на связь и прокомментировала вопросы редакции о продаже квартиры, о том, действительно ли забрала документы сына из школы и, наконец, если депутат уезжает, то куда. Собеседница «Континента Сибирь» лаконично заметила: «Думаю, скоро я буду готова высказаться по этому поводу».

Перед летними каникулами депутатский корпус проголосовал за отзыв мандатов двух представителей несистемной оппозиции из «Коалиции 2020». Оба уехали из страны на фоне уголовного преследования задолго до снятия с них полномочий: Хельга Пирогова год назад, признанный иноагентом Сергей Бойко* — в ноябре 2021-го.

Текущий созыв новосибирского Горсовета завершается через два года. Наталья Пинус не ответила, покинет ли она его досрочно.

Наталья Пинус дважды избиралась в ГС Новосибирска, оба раза на округе в Академгородке Новосибирска. Она баллотировалась как самовыдвиженец и не вступала во фракции в ГС. В последнее время депутат сотрудничает на округе с лидером новосибирского отделения «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», федеральным парламентарием Александром Аксёненко. Наталья Пинус была одним из его соперников в думской кампании 2021 года. Депутат тогда заняла шестое место, её поддерживала партия «Родина».

В 2019 году Наталья Пинус от «Российского общенародного союза» безуспешно участвовала в последних прямых выборах мэра Новосибирска. В апреле этого года ГС проголосовал за поправки в Устав , ликвидирующие народное голосование за главу города. Наталья Пинус была в числе тех, кто поддержал отстранение избирателей от решения вопроса, кому быть градоначальником. После этого депутат писала в соцсети: «Ситуация такова, какова есть. Я сама это всё тяжело переживаю. Думаю, это скоро реализуется в моих действиях».

* Сергей Бойко 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.