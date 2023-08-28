Красноярский суд приговорил посредника в передаче взятки экс-прокурору к 7 годам колонии

Советский районный суд города Красноярска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

«Судом установлено, что в мае 2019 года житель г.Красноярска выступил в качестве посредника при передаче от одного из местных предпринимателей взятки в виде денег в размере 500 тысяч рублей, предназначавшихся экс-прокурору Березовского района Красноярского края. Предполагалось, что такая сумма будет передаваться прокурору района ежемесячно в качестве платы за общее покровительство бизнесу взяткодателя», — говорится в сообщении.

Мужчина в течение полутора лет скрывался от правосудия, в том числе находился за границей. Весной 2022 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в одном из московских аэропортов. Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн. рублей, что соответствует 10-кратной сумме взятки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-главе новосибирского Росздравнадзора утвердили обвинение.