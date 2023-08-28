В Ленинском районе Новосибирска перекроют очередной перекресток

В Новосибирске с 28 августа по 15 сентября закрыт проезд на перекрестке улиц Костычева и Степной в районе жилого дома № 11а. Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, сообщают в пресс-центре городской мэрии.

Ранее мы писали о том, что с 28 августа в Новосибирске начинаются гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2. Это завершающий этап проверки трубопроводов в этом году, он пройдет без отключения горячей воды у жителей.

Напомним, что в связи с проведением Сибирского фестиваля бега – XXVI Новосибирского полумарафона Александра Раевича, порядка 10 центральных улиц города перекроют 9 сентября. В этот же день в городе будет проводиться Парад российского студенчества, в связи с чем также будут перекрыты некоторые участки дорог.