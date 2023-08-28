7 сентября в Новосибирске обсудят «Логистику Будущего»

7 сентября 2023 года на площадке новосибирского отеля DOMINA пройдет традиционная международная конференция «Логистика Будущего», которая призвана объединить топовых специалистов отрасли.

Рынок складской логистики Новосибирска нестабилен: еще в 2021 году собственники складов были “королями” рынка коммерческой недвижимости, так как ставки росли, и вакансия стремилась к нулю, а после февраля 2022 года началось затишье. Однако уже в 2023 году спрос вновь опередил предложение, и склады оказались на лидирующих позициях.

В рамках конференции “Логистика Будущего” будут обозначены главные тренды в отрасли; представлены прорывные инновационные решения для логистических центров и обзор рынка складской недвижимости Сибири; участникам мероприятия представят проект машинного интеллекта GTAI, а также энергоэффективные холодильные системы. Спикеры расскажут о кейсах на тему: трансформация рынка

оборудования автоматической идентификации; как помочь владельцам в управлении своих объектов, и многое другое. С полной деловой программой конференции, которая состоится 7 сентября по адресу: г. Новосибирск, отель DOMINA, ул. Ленина, 26, можно ознакомиться по ссылке.

Для грузовладельцев, ритейла, логистических компаний, e-com участие бесплатное при условии регистрации на сайте.

Перед зрителями выступят профильные спикеры, в числе которых: председатель Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Максимов, глава консалтинговой компании Nazarov&Partners Александр Назаров, директор по развитию COMITAS Сергей Федоров, директор по продажам SCANCODE Дмитрий Абдрахманов, руководитель отдела продаж ИНГЕНИУМ Александр Надеев, управляющий директор FM, Becar Asset

Management Алексей Борисюк, CEO&owner GTLogistics Иван Денисов и CEO, CTO компании Вертер.WMS Андрей Акулов.

Кроме того, в ходе конференции в Новосибирске состоится экскурсия на складской комплекс Лиотех класса А общей площадью 4560 кв.м. Объект представляет BG LOGISTIC. Каждый участник конференции «Логистика Будущего» получит федеральный отраслевой гид-путеводитель «Склады РФ 2023»: в издании аккумулирована информация о качественных складских площадях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирск может стать будущим центром международной логистики.