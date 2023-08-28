В Новосибирске прошел третий ежегодный турнир по дворовому футболу «Чистая Слобода-2023»

В Новосибирске 26 августа на футбольном поле спортивного центра «Заря» прошел третий ежегодный турнир по дворовому футболу «Чистая Слобода-2023» на призы депутата горсовета Кирилла Покровского.

12 команд соперников встретились в футбольных матчах, игры были яркими и напряженными, под крики болельщиков ребята показали свое мастерство и проявили спортивный характер. В честной борьбе, по итогу серии игр, третье место в турнире заняли: младшая группа – команда «Пельмешки», старшая группа – команда «Сборная Слободы»; на втором месте оказались: младшая группа – команда «Сибирь», старшая группа – команда «Голуби»; почетное первое место досталось младшей группе – команде «Бизоны», старшей группе – команде «Тиффани».

Индивидуальные награды в младшей группе получили: Степан Валентиенко – лучший защитник, Ярослав Попов – лучший вратарь, Матвей Балыкин – лучший бомбардир. Заветные статуэтки в старшей группе забрали: Артем Колпаков – лучший защитник, Кирилл Купцов – лучший вратарь, Влад Солодкин – лучший бомбардир.

Награды победителям вручили почетные гости мероприятия – депутаты горсовета Новосибирска Кирилл Покровский, Денис Чаховский; мастер спорта по вольной борьбе, чемпионка Европы, 3-кратная чемпионка России – Дарья Мануил; победитель Сибирского федерального округа среди юниоров по боксу, победитель первенства России, победитель международного турнира в городе Комсомольск-на-Амуре, бронзовый призер вторых игр стран СНГ Артем Костин; абсолютный чемпион Новосибирской области по тхэквондо, призер чемпионата и первенства России 2022 года, победитель Кубка России-2022, призер международного турнира «Кубок Северной Пальмиры/Кубок Европы-2022», обладатель черного пояса II дана Андрей Беляев.

«Нам всем повезло, потому что у нас в городе самая спортивная территория. Даже улица называется «Спортивная». У нас такие замечательные комплексы, созданы все условия, чтобы становиться здоровее, развиваться, как спортсменам. Особенно хочется поблагодарить родителей за то, что вы задаете правильный вектор своим детям. Они здесь сейчас общаются со спортом, общаются друг с другом, получают удовольствие. Это очень важно», — отметил Кирилл Покровский.

Поздравляем победителей и всех участников турнира! Желаем усердия, повышения мастерства и новых побед! Особую благодарность выражаем спонсорам и партнерам турнира.

Поддержку футболистам оказали: депутаты горсовета Новосибирска Кирилл Покровский и Денис Чаховский, застройщик ГК «КПД-Газстрой», ТЦ «Заря», ТЦ «Ягода», магазин «Алекс Вилл», картинг-центр «Драйв»; центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», «Магазин постоянных распродаж», пиццерия «Hello Pizza», центр английского языка «Dandelions», «Автомоечный комплекс №1», спортивный клуб «Berry Team».

До встречи в следующем году, уже на четвертом ежегодном турнире по дворовому футболу «Чистая Слобода-2024»!