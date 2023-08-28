Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сибирская генерирующая компания (СГК) планируют создать центр компетенций по развитию инфраструктуры и ИТ-обеспечения для электромобилей. Он задуман как федеральный консалтинговый центр, который объединит разработчиков, инвесторов и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.



Будущий Центр компетенций — это профессиональное объединение, которое должно поддержать развитие нового рынка для обслуживания электромобилей. Главные цели — продвижение эффективных технологий, повышение надёжности работы зарядного оборудования и привлечение инвесторов в новую сферу деятельности. Инициаторы планируют, что, помимо офиса в Академгородке на базе кампуса НГУ, Центр компетенций будет располагать постоянно действующей площадкой. Там будет демонстрироваться электрозаправочное оборудование, которым смогут воспользоваться все желающие автомобилисты.

Сообщается, что идею уже поддержали участники рынка оборудования и программного обеспечения.

«Мы провели переговоры с рядом компаний: например, по программным решениям — с оператором связи Tele2 и компанией Volt for drive, которая специализируется на инфраструктуре для электрозаправок. Из производителей оборудования интерес к созданию Центра компетенций проявил московский производитель зарядных станций и источников бесперебойного питания Парус Электро», — рассказал руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский.

СГК уже установила 52 зарядные станции в Красноярске и сейчас ведет работу по разработке мест для установки станций в Новосибирске и Барнауле. НГУ, со своей стороны, работает с индустриальными партнерами, ищет задачи, которые были бы полезны для региональной экономики. Энергетика и экология входят в число важных направлений работы университета. Ученые вуза поддержали идею создания Центра компетенций и демонстрационного центра на территории НГУ. Об этом сообщил руководитель Центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнёрами НГУ Александр Люлько.

Напомним, что в ходе ПМЭФ-2021 «Россети-Сибирь», Сибирская генерирующая компания (СГК), Сибирский федеральный университет (СФУ) и крупный красноярский автодилер «Медведь Холдинг» подписывали соглашение о совместном развитии электрозарядных станций. В августе стало известно о том, что в Красноярском крае установят 15 новых станций для быстрой зарядки электрического автотранспорта. Средства на эти цели в размере 41,1 млн рублей выделили региону из резервного фонда правительства РФ.