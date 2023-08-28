Индекс букета в России вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом

71% российских школьников планируют дарить букеты учителям на 1 сентября. Их родители в среднем по России потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей, выяснили страховая компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса.

Абсолютное большинство россиян (87%) отмечают, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом. Соотношение расходов на букеты к общим расходам на подготовку к школе оказалось самым высоким в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а самым низким — в Челябинске и Самаре, следует из индекса букета (соотношение стоимости сбора ребенка в школу к стоимости букетов цветов для учителей), который «Росгосстрах» и «Открытие» специально составили к началу учебного года.

19% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (23%) планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. Еще 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса. А 29% вообще не будут дарить цветы учителям на первое сентября. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%.

Каждый пятый респондент (21%) хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям каждый год. Еще 25% считают, что нужно благодарить учителей за их труд, правда отмечают, что расходы на розы и гладиолусы достаточно велики. 16% относятся к цветам для учителей на первое сентября равнодушно и дарят не каждый год. А 38% россиян считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

38% опрошенных планируют в этом году потратить на букет на 1 сентября до 1000 рублей, еще 16% — от 1000 до 3000 рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвертый — от 3000 до 5000 рублей. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.

В среднем по стране индекс букета оказался равным 10,8 (во столько раз сборы обходятся дороже букетов). По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта или в полтора раза, что свидетельствует о росте цен не только на цветы, но и на канцтовары и одежду для школьников. По регионам значения распределились следующим образом:

Краснодар — 4,9; Ростов-на-Дону — 5,5; Омск — 5,8; Екатеринбург — 5,8; Санкт-Петербург — 6; Нижний Новгород — 6; Уфа — 6,3; Казань — 6,3; Волгоград — 6,3; Красноярск — 6,3; Москва — 7,5; Новосибирск — 7,8; Пермь — 8,3; Воронеж — 10; Самара — 10,6; Челябинск — 10,6.

Самыми популярными цветами для букета в честь первого сентября стали гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Еще 17% россиян собирают микс из разных цветов. 60% опрошенных покупают букеты в школу днем или вечером 31 августа, а 25% — утром первого сентября.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что больше половины россиян начали работать раньше 18 лет.