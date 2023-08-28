В Иркутске бывший начальник отдела судебных приставов, обвиняемая в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при строительстве многоквартирного жилого дома, приговорена к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

Установлено, что в период с 2008 по 2011 годы в Октябрьском отделе судебных приставов города Иркутска УФССП России по Иркутской области находились на принудительном исполнении исполнительные производства по судебным решениям о запрете совершения действий по строительству дома на улице Пискунова в городе Иркутске.

«Начальником указанного отдела получена взятка в особо крупном размере в виде права собственности на две квартиры в данном доме за совершение ненадлежащей организации работы по исполнительным производствам, необеспечение своевременного и полного исполнения требований судебных решений, что позволило взяткодателю и представляемым им лицам завершить строительство вышеуказанного дома без соответствующих разрешительных документов», — говорится в сообщении ведомства.

Свердловский районный суд города Иркутска приговорил виновную к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере троекратной суммы взятки более 16 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-главе новосибирского Росздравнадзора утвердили обвинение.