Первое за многие годы новое общежитие в студенческом городке Новосибирского государственного технического университета получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового строения в студгородке было выдано в конце прошлой недели. Состоящее из двух соединенных переходом корпусов высотой в 13 и 16 этажей общежитие имеет 432 жилых комнаты. Согласно документации, на площади в 6801,5 кв. м. смогут разместиться 790 человек. Здания оборудованы четырьмя лифтами, на каждом жилом этаже должны разместиться 2 кухни и прачечная, а во дворе планируется разместить волейбольную площадку и уличные тренажеры. Заселять в новое общежитие, которое значительно комфортнее остальных в студенческом городке, планируют в первую очередь первокурсников, набравших от 240 баллов на ЕГЭ, а после них — студентов других курсов с хорошей успеваемостью и отсутствием «долгов» по учебе.

Изначально новое общежитие планировали построить к концу 2022 года за 1,1 млрд рублей, но потом условия изменились, и новым сроком готовности проекта назвали конец лета 2023-го, а стоимость проекта при этом подросла на полмиллиарда. Первые студенты смогут заселиться в новые корпуса уже, буквально, через пару дней, а в церемонии открытия нового объекта студгородка, по информации сми, примут участие вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Ранее мы рассказывали, что в последний день августа 2023 на территории НГТУ пройдет открытие нового сквера, разбитого вокруг подаренного вузу благодарными выпускниками самолета.