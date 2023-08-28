В Новосибирске начался завершающий этап проверки трубопроводов в 2023 году

С 28 августа в Новосибирске начинаются гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2. Это завершающий этап проверки трубопроводов в этом году, он пройдет без отключения горячей воды у жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.



«Ресурс будет отсутствовать только в «Сибирь-Арене» и строящейся станции метро «Спортивная». Под испытания попадают тепловые сети, расположенные на улицах Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста – в Ленинском районе. Подъемы давлений в трубах будут проходить до 1 сентября включительно», — говорится в сообщении.

Этим летом масштаб ремонтируемых теплосетей в Новосибирске можно увидеть невооруженным глазом. Временные отключения воды и раскопки грунта, конечно, доставляют неудобства горожанам, однако многие готовы потерпеть — в некоторых районах трубы прокладывались еще в середине прошлого века и требуют срочной замены.

Напомним, что для скорейшего решения проблемы с ветхими теплосетями власти города в феврале 2023 года заключили концессионное соглашение с Сибирской генерирующей компанией (СГК) на сумму 4,9 млрд рублей. Концессия позволит энергокомпании не только эксплуатировать и поддерживать муниципальные тепловые сети и котельные, но и вкладываться в их развитие.