Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елены Хрусталёвой и еще двух новосибирцев. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Хрусталёву, задержанную вместе со вторым фигурантом дела в августе 2022 года, обвиняют по по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Второму фигуранту, Александру Махнёву, вменяют в вину использование поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), мошенничество и покушение на него. Последний обвиняемый, по версии прокуратуры, виновен лишь в покушении на мошенничество.

По версии следствия, Елена Хрусталёва, будучи главой ТО Росздравнадзора с нарушением законных процедур и превышением полномочий приняла в сентябре 2021 года к себе на работу своего знакомого (Махнёв) на должность старшего государственного инспектора, а после повысила его по службе до начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения. При это второй обвиняемый предоставил для трудоустройства поддельный диплом.

Далее Хрусталёва и Махнёв заключили со знакомой одного из них фиктивные договоры по оказанию услуг уборки помещений ТО Росздравнадзора, похитили полученные по этим договорам деньги, а никакие работы фактически не были выполнены.

Также, по данным следователей, Хрусталёва со своим новым сотрудником планировали похитить средства, выделенные на оплату услуг по госконтракту на автотранспортные услуги, для чего нашли себе сообщника в лице директора коммерческой фирмы. Именно он и является третьим обвиняемым по делу.

Следователи считают, что Елена Хрусталева от лица учреждения, которым руководила, заключила государственный контракт, достоверно зная, что фактически услуги по нему оказываться не будут. На фиктивных договорах приемки услуг она с сообщниками похитила порядка 200 тысяч рублей, но вынуждена была прекратить эту деятельность из опасений, что схемой заинтересуются правоохранители, и расторгла заключенный ранее контракт.

На денежные средства Хрусталевой, а также банковские счета и некоторое имущество других обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее мы рассказывали о том, что обвинение во взяточничестве было предъявлено бывшему замначальника красноярской полиции.