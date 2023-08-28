В новосибирском аэропорту Толмачево появится еще одно заведение общепита

Федеральная сеть стритфуда «VЛАVАШЕ» в течение двух недель откроет две новых точки в Новосибирске. Одна из них будет располагаться в новом терминале аэропорта Толмачево.

Петербургская сеть «VЛАVАШЕ», основанная бизнесменом Павлом Крупиным, вышла в Новосибирск в 2022 году, объявив о намерениях запустить в СФО по франшизе за 3 года 50 заведений. Развитием проекта в Сибири по договору мастер-франшизы занимается ресторатор Ольга Бурко. Минимальная сумма инвестиций в открытие точки составляет 2,5 млн рублей.

По данным 2ГИС, на сегодня под брендом «VЛАVАШЕ» работает 4 точки ─ на Красном проспекте, улице Ленина, Морском проспекте и проспекте Маркса. В ближайшие 2 недели к ним прибавится еще одна точка на левом берегу и точка в аэропорту Толмачево. Об этом в ходе гастрофестиваля «В Сибири ─ есть», проходившего 26-27 августа на Михайловской набережной Новосибирска, рассказала директор сети «VЛАVАШЕ» в Сибири Ольга Бурко. По ее словам, сейчас компания активно набирает персонал в новые точки, однако это сопряжено со сложностями из-за наличия в отрасли кадрового голода.

Напомним, что новый терминал аэропорта Толмачево был торжественно открыт в феврале 2023 года. По информации 2ГИС, на его территории работают порядка 40 заведений общепита разных ценовых сегментов, начиная от кафе «Подорожник» и заканчивая ресторанами BEERMAN и «Чашка кофе» Дениса Иванова. По данным ТГ-канала «Киоск.Рестораны Новосибирска», аэропорт Толмачёво наряду с московским Шереметьево является одним из лидеров России по стоимости капучино в здании аэровокзала (максимальная стоимость напитка составляет 650 рублей).

Ранее стало известно о планах по сносу здания на проспекте Мозжерина, примыкающего к аэропорту Толмачево, в котором в том числе располагается «Чашка кофе».

Фестиваль «В Сибири ─ есть» проходил 26-27 августа на Михайловской набережной в Новосибирске и включал в себя в том числе деловую программу. По словам одного из ее составителей, управляющего партнёра брендингового агентства UNTWIST Анны Куропятник, одной из целей при формировании программы было включить больше представителей других регионов страны, которые могли бы поделиться своим опытом и результатами с новосибирскими участниками. Сам фестиваль проводился во второй раз, и, по словам его соорганизатора, главы комитета по гостеприимству новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председателя правления Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров (СибФРИО) Галины Ильиной, в этом году собрал в 3 раза больше спикеров деловой программы.