Барнаульский водоканал ищет подрядчика для модернизации городских водопроводных очистных сооружений 1958 года постройки за сумму немногим менее 740 миллионов рублей. Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

Прием заявок на масштабные ремонтные работы идет с 15 по 30 августа этого года. За 739,9 млн руб. подрядчик должен будет модернизировать железобетонные конструкции отстойников и фильтров воды с помощью современных гидроизоляционных материалов, заменить стальные водопроводы полиэтиленовыми аналогами различного диаметра, установить новую арматуру, автоматизировать технологические процессы и внедрить дополнительные методы очистки речной воды.

По информации «Банкфакса», с момента запуска барнаульских очистных в 1958 году на них ни разу не проводилось масштабной модернизации или капитального ремонта, при том, что этот элемент городской инфраструктуры на протяжении многих лет очищает воду, которая попадет сеть водопровода столицы Алтайского края. Нынешние работы должны привести очистные к современным нормам и повысить их ресурс. Будущий подрядчик должен будет провести все предусмотренные техническим заданием работы и манипуляции в срок с 2023 по 2026 год. Подведение итогов конкурса назначено на 16 октября этого года.

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