Новосибирская ресторанная группа откроет заведение в Красноярске

Основанная в Новосибирске группа компаний DNK Food в ноябре откроет свое первое заведение в Красноярске. Это будет паназиатское бистро NEMO.

«Мы уже приступили к строительным работам на площадке. Открытие намечено на ноябрь», ─ отметила операционный директор DNK Food Евгения Белогорская в ходе деловой программы гастрофестиваля «В Сибири ─ есть». Она уточнила «Континенту Сибирь», что речь идет о собственном, а не франчайзинговом заведении, которое будет располагаться в красноярском ТРЦ «Планета». В дальнейшем в группе компаний намерены и дальше тиражировать проект NEMO. В перспективе он может также появиться в том числе и в Москве.

Напомним, что DNK Food, по собственным данным, включает в себя 44 ресторана 18 брендов. Среди городов присутствия ─ Новосибирск (11 ресторанов), Москва (3 ресторана), Санкт-Петербург (2 ресторана), Самара (3 ресторана), Пермь (6 ресторанов), Челябинск (4 ресторана), Екатеринбург (2 ресторана), Краснодар (2 ресторана), Сочи (2 ресторана), Симферополь (4 ресторана), Калининград (2 ресторана). Большинство этих ресторанов расположены в аэропортах. Руководителем DNK Food является бизнесмен Владислав Дорошенко.

В Новосибирске паназиатское бистро NEMO было запущено в центре города в конце 2019 года на месте бара Grelka.

Фестиваль «В Сибири ─ есть» проходил 26-27 августа на Михайловской набережной в Новосибирске и включал в себя в том числе деловую программу. По словам одного из ее составителей, управляющего партнёра брендингового агентства UNTWIST Анны Куропятник, одной из целей при формировании программы было включить больше представителей других регионов страны, которые могли бы поделиться своим опытом и результатами с новосибирскими участниками. Сам фестиваль проводился во второй раз, и, по словам его соорганизатора, главы комитета по гостеприимству новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председателя правления Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров (СибФРИО) Галины Ильиной, в этом году собрал в 3 раза больше спикеров деловой программы.