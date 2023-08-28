Новосибирская прокуратура оштрафовала бюджетную организацию за нарушение законодательства

Павел Ганьшин
 
Штраф
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Выявленные нарушения антикоррупционного законодательства стали причиной штрафа, назначенного бюджетной организации из Доволенского района по итогам проверки прокуратуры. В нее ненадлежащим образом был трудоустроен бывший госслужащий. Информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве на работу бывших государственных служащих была проведена в отношении ГБУ «Управление ветеринарии Доволенского района Новосибирской области». В эту организацию, как установило ведомство, был принят на работу бывший сотрудник управления федерального казначейства, при этом работодатель нарушил установленное законом правило об уведомлении в 10-дневный срок руководства предыдущего места службы нового сотрудника.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ, руководитель бюджетного учреждения получил представление прокурора. Рассмотрев дело, мировой судья 2-го судебного участка Доволенского судебного района постановил назначить юридическому лицу штраф в размере 100 тысяч рублей, а должностному лицу — 20 тыс. руб.

Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе по иску прокуратуры в доход государства было обращено более миллиона рублей дохода экс-чиновника.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  