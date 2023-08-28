Выявленные нарушения антикоррупционного законодательства стали причиной штрафа, назначенного бюджетной организации из Доволенского района по итогам проверки прокуратуры. В нее ненадлежащим образом был трудоустроен бывший госслужащий. Информацию опубликовала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как сказано в сообщении, проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве на работу бывших государственных служащих была проведена в отношении ГБУ «Управление ветеринарии Доволенского района Новосибирской области». В эту организацию, как установило ведомство, был принят на работу бывший сотрудник управления федерального казначейства, при этом работодатель нарушил установленное законом правило об уведомлении в 10-дневный срок руководства предыдущего места службы нового сотрудника.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лиц возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ, руководитель бюджетного учреждения получил представление прокурора. Рассмотрев дело, мировой судья 2-го судебного участка Доволенского судебного района постановил назначить юридическому лицу штраф в размере 100 тысяч рублей, а должностному лицу — 20 тыс. руб.

Ранее мы сообщали о том, что в Кузбассе по иску прокуратуры в доход государства было обращено более миллиона рублей дохода экс-чиновника.