В Новосибирской области продают горнолыжный комплекс за 125 млн рублей

В Новосибирской области выставлен на продажу горнолыжный комплекс, действующий круглогодично. Стоимость готового бизнеса собственник оценивает в 125 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито«.

По информации продавца, площадь земельного участка, расположенного в 70 км от города, составляет 26 ГА (13 ГА в собственности, 13 ГА в аренде на 49 лет).

Комплекс включает в себя горнолыжные трассы: 3 склона (2 действующих трассы 780м и 980м), бугельный подъемник, прокат на 200 единиц экипировки (лыжи, сноуборды); гостиничный комплекс: гостиница (70 спальных мест), 5 домов (6-12 местные), кафе, ресторан, бильярдная, тренажеры; технику: ратрак (Kässbohrer PistenBully 240 D, производство Германия), снегоходы (Снегоходы Ski-Doo, 5 шт).

Продавцом выступает группа компаний «Зевс». Аналогичное объявление размещено на сайте ЦИАН, где говорится, что горнолыжный комплекс расположен в Тогучинском районе Новосибирской области, в рабочем поселке Горный.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу отель за 120 млн рублей.

