В строительство курорта «Речкуновский» под Новосибирском будет вложено 5 млрд рублей

Новосибирская область и корпорация «Туризм.РФ» совместно реализуют значимый проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» в Бердске. Объём инвестиций оценивается в 5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре правительства РФ.

Вопрос развития туризма был рассмотрен в рамках недавней рабочей встречи зампреда правительства Дмитрия Чернышенко с губернатором Новосибирской области Андрея Травникова: в 2023 году в регионе прогнозируется рост турпотока до 3 миллионов человек, чему способствуют мероприятия нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря реализации проекта комплекса «Речкуновский» на 270 номеров, дополнительный турпоток в регион составит 23 тысячи человек в год.

Стоит отметить, что новый курортно-оздоровительный комплекс появится на месте знаменитого заброшенного санатория «Речкуновский», построенного в 1957-1959 годах. Здесь каждый год лечилось около десяти тысяч человек. В сентябре 2004 года санаторий официально прекратил свою работу по причине банкротства компании «Фарм-Про», ставшей собственником санатория в августе 2003-го. До этого «Речкуновский» принадлежал Федерации профсоюзов Новосибирской области. После закрытия санатория его территории стали продавать по частям.

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