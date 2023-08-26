На встречу кандидата в губернаторы Новосибирской области Романа Яковлева с избирателями в рабочем поселке Краснообск нагрянули полицейские и потребовали написать «объяснительную».

В ходе предвыборной встречи с жителями Краснообска 25 августа к кандидату в губернаторы Новосибирской области, депутату Заксобрания региона Роману Яковлеву подошли полицейские и попытались увезти его в отделение полиции. Депутат опубликовал у себя в социальной сети «ВКонтакте» видео отрывка беседы с правоохранителями.

«Вчера во время моей встречи с избирателями в Краснообске появились два сотрудника полиции в звании майоров, один из них представился руководителем участковых Краснообска. Потребовали объяснения, на каких основаниях я провожу здесь встречу. Я им сказал, что являюсь действующим депутатом Заксобрания и кандидатом в губернаторы. Это было в начале встречи. Затем они пытались её сорвать, вмешивались, на что я им объяснил, что отходить никуда не буду и продолжу встречу с избирателями. Они стояли рядом, куда-то звонили. Раз 10 задавали вопрос, на какие темы я общаюсь», — рассказал «Континенту Сибирь» Роман Яковлев.

В конце мероприятия, по словам собеседника, полицейские начали настаивать на том, чтобы он проследовал с ними в отделение полиции для дачи объяснения. Роман Яковлев расценил это как попытку задержания.

«На мой вопрос, на каком основании я должен проследовать и писать объяснительные, они сказали, что сейчас сложное время и они обязаны проверять всех – все собрания, встречи и т.д. Этот спор был минут 15. В конце я просто сказал: «если у вас есть желание продолжить задержание – то делайте это по всей процедуре нашего законодательства». Развернулся и ушел», — добавляет Роман Яковлев.

Депутат называет случившееся «произволом» и отмечает, что его юристы уже подготовили заявление в прокуратуру Новосибирской области, а также областную избирательную комиссию, подключив к обращению и другие эпизоды. В частности, якобы случившуюся несколько дней назад попытку задержания сотрудниками полиции 22-летней девушки, распространявшей агитационные материалы кандидата в районе метро «Студенческая».

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту «Континента Сибирь» никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, голосование на выборах губернатора Новосибирской области пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Помимо депутата Заксобрания региона Романа Яковлева от КПРФ, также выдвинуты действующий губернатор Андрей Травников, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев от ЛДПР, и предприниматель Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».