Новая котельная в Чистоозёрном районе, построенная вместо трёх устаревших, оправдывает ожидания по эффективности и экономичности по итогам года работы.

В время рабочей поездки в Чистоозёрный район губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал качество работы новой котельной «Зонова» в р. п. Чистоозёрное. Котельная заменила собой сразу три устаревших объекта теплоснабжения. «Хороший результат и по качеству, и по экономике проекта», – подчеркнул глава региона.

По информации районной администрации, год на объекте отработан без сбоев и все показатели энергоэффективности достигнуты. Специалисты даже отмечают экономию при работе котельной: по удельным показателям, расход угля на одну гигакалорию уменьшен более чем вдвое. Снижены и трудозатраты на обслуживание котельной: здесь установлена автоматизированная дробилка, которая позволяет дробить уголь любой марки и качества.

Потребителями тепла от новой котельной являются Центральная районная больница, школа, детский сад, 6 многоквартирных, 30 частных домов и более 20 административных зданий.

Отметим, что угольная котельная «Зонова» в р. п. Чистоозёрное построена в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области». Строительство завершено в 2022 году, стоимость составила около 60 млн рублей, мощность котельной – 7,5 МВт. В 2023 году всех потребителей от трёх прежних устаревших котельных в полном объёме переключили на новую.

Кроме того, в этом году под модернизацию в Чистоозёрном готовят ещё одну котельную. Всего в схеме теплоснабжения райцентра – 9 котельных, срочной реконструкции требуют две из них.

Напомним, ранее разработки сибирских ученых, которые будут решать задачи импортозамещения на инновационных научных объектах, обсудили на «Технопроме-2023» в Новосибирске.