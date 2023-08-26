Прививочная кампания против гриппа официально стартовала в Новосибирской области. Всего в планах регионального минздрава привить около 60% жителей.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в текущем году запланировано привить от гриппа почти 1 миллион 700 тысяч жителей. В регион уже поступили вакцины для прививок.

«В 2023 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области – 1 миллион 677 тысяч человек», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

В настоящее время, по данным ведомства, в Новосибирскую область уже завезли более 500 тыс. доз вакцин. Все препараты — российского производства, их уже распределили по государственным больницам. Взрослым планируется вводить вакцину «Совигрипп», детям – «Ультрикс Квадри».

Вакцинация от гриппа проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских садах и школах. На данный момент прививки уже успели поставить более 45 тыс. человек, из них почти 6 тыс. детей.

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