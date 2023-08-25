25 августа в правительстве Красноярского края прошло совещание по бюджету под руководством главы региона Михаила Котюкова. По его результатам краевой минфин опубликовал в своем ТГ-канале информацию об изменениях в распределении бюджетных средств.

Дополнительные доходы региона в этом году превысят 20 миллиардов рублей. Сообщается, что большую часть из них зарезервируют на нужды выплаты зарплат бюджетникам с учетом запланированного на 1 января 2024 года повышения минимального размера оплаты труда на 18,5% по всей стране. Распоряжение об этом дал лично Михаил Котюков.

Приоритетными статьями распределения остальной части дополнительных доходов бюджета стали те, на проблемы с которыми чаще всего жаловалось население региона — на личных приемах чиновников и в социальных сетях. Больше всего допфинансирования выделили здравоохранению — на него направят дополнительно 4,4 млрд рублей. Социальную поддержку при оплате ЖКХ дофинансируют на 1,2 млрд рублей. Еще по миллиарду из суммы допдоходов решено направить на поддержку территорий края, ремонт дорог и выплаты предприятиям для сдерживания роста тарифов ЖКХ и сохранения стоимости проезда на общественном транспорте.

Также сообщается, что в этом году в краевом бюджете впервые появится новый механизм «инфраструктурного меню» — специальный казначейский кредит. Займы такого типа по льготной ставке на общую сумму 2,2 млрд рублей были выделены региону на реализацию проектов ЖКХ и приобретение новых междугородних автобусов.

Итого, уточненные плановые параметры бюджета Красноярского края на данный момент выглядят так: доходы 374,1 млрд рублей, расходы — 418,7 млрд рублей. По информации с официального портала региона, корректировку бюджета планируют внести в Законодательное собрание края к середине сентября.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Михаил Котюков подписал распоряжение о сокращении штата государственных служащих в Красноярском крае.