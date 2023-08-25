Стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, ограничившись назначением штрафа. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как сообщается, мировой судья 1-го судебного участка Советского района Новосибирска удовлетворил ходатайство защиты Кортнева о прекращении уголовного преследования артиста и постановил прекратить уголовное дело. Суд учел, что Кортнев признал вину и раскаялся в содеянном. Также, как сообщалось ранее, артист принес извинения оскорбившемуся полицейскому и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей. Солист «Несчастного случая» также пожертвовал 10 000 рублей в счет народного фронта помощи «Все для победы».

Артиста освободили от уголовной ответственности по ст. 319 УК РФ и назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 20 000 рублей, который, как сообщается, Кортнев уже оплатил.

Напомним, Алексей Кортнев был задержан в феврале этого года во время концерта его группы в Новосибирске. Правоохранители прервали мероприятие из-за сообщения о задымлении в здании по соседству с баром Red Rabbit, в котором проходил концерт. Кортнев эмоционально отреагировал на срыв мероприятия (два других запланированных в Новосибирске выступления не состоялись по различным причинам) и показал одному из полицейских неприличный жест.

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