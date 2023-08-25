Ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе откроется в Ханты-Мансийском автономном округе

Ресторан «Хочу Пури» в начале октября откроется по франшизе в Нижневартовске. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся ровно 5 лет назад, 25 августа 2018 года, в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Чучвара», «Хлеб и Нино», а в 2020 году открыла ресторан грузинской кухни «Баклажани» в новосибирском торгово-развлекательном центре «Галерея».

На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Омске, Барнауле, Кемерово, Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Готовятся к открытию рестораны в Сочи, Набережных Челнах и Тюмени.

Кроме того, как стало известно «Континенту Сибирь», новый ресторан планируется открыть в Нижневартовске. По данным «Хочу Пури», это должно произойти в начале октября. Кроме того, в конце декабря второй ресторан «Хочу Пури» запланирован к запуску в Перми.

По данным «Хочу Пури», паушальный взнос составляет 1 500 000 рублей, роялти — 5% от оборота. Минимальная сумма вложений — 50 млн рублей. Расчетные сроки окупаемости, по данным компании, составляют от 10 месяцев до 2 лет. Доля мультиоунеров (предпринимателей, управляющих двумя или более франшизами) в партнерской сети, по данным самой компании, составляет 82%.